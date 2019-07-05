علي بابا يستثمر 145 مليون دولار في الكرة النسائية

أعلن عملاق التسوق الصيني عبر الإنترنت “علي بابا”، اليوم الجمعة، عزمه استثمار مليار يوان (نحو 145 مليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة لتشجيع ودعم كرة القدم النسائية في البلد الآسيوي.

ويسعى هذا التمويل الذي سيجري عبر المؤسسة التابعة لمنصة الخدمات والدفع “Alipay”، لجعل كرة القدم “أكثر استدامة ومتاحة بشكل أكبر للطفلات والنساء في كل أنحاء البلاد”.

وسيجري استثمار الأموال في “مجالات جوهرية” لتطوير هذا القطاع مثل دعم منتخب الصين النسائي، والوقاية والعلاج من الإصابات، وتطوير مسيرة اللاعبات المعتزلات وتأهيل مدربات.

وقال المدير العام لمجموعة “Ant Financial Services” التي تمتلك “Alipay”، إريك جينج، أثناء إطلاق المبادرة الجمعة بمدينة هانجتشو حيث يقع مقر الشركة، إنه “من خلال الأفكار الجديدة والتكنولوجيا الخاصة بنا والأموال والموارد، نتطلع لتقديم دعم أفضل لتطوير كرة القدم النسائية لأننا نريد أن نصبح أكبر داعم لها”.

وخلال السنوات الأخيرة بدأت الصين تولي اهتماماً كبيراً بكرة القدم منذ أن أطلق الرئيس شي جينبينج خطة تربوية للتشجيع على هذه الرياضة التي لم تكن تحظى بشعبية كبيرة في البلد الآسيوي، وذلك بهدف مشاركة المنتخب الوطني في بطولات دولية.