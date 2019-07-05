الإسماعيلي يستغني عن عبد الخالق مقابل 300 ألف جنيه

استلم مسؤولو النادي الإسماعيلي شيكا مقبول الدفع بتاريخ 8 يوليو الجاري من مسئولى نادى الإنتاج الحربى بمبلغ 300 ألف جنيه نظير بيع لاعب خط الوسط إبراهيم عبد الخالق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. نظير بيع لاعب خط الوسط إبراهيم عبد الخالق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. واعتماد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان الاستغناء الخاص للاعب لصالح الفريق العسكرى بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمود جابر للاستغناء عنه.

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