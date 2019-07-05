حجاج عويس يعود للتدريبات الجماعية بالنادي المصري

شهد مران المصري مساء اليوم مشاركة حجاج عويس لاعب خط الوسط والذي خضع خلال الأيام القليلة الماضية لبرنامج تأهيلي خاص. القليلة الماضية لبرنامج تأهيلي خاص. كان اللاعب حجاج عويس والبالغ من العمر 23 عاماً كان قد انضم للمصري مطلع الموسم الماضي قبل أن تتم إعارته لفريق الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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