لاسارتي يحدد أولى مباريات الأهلي بمعسكر إسبانيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي اول مبارياته الأوروجوياني مارتن لاسارتي اول مبارياتهالودية في معسكر إسبانيا. ويخوض الأهلي لقاءه ضد فريق نيوبورت الإنجليزي يوم 11 يوليو الجاري بإسبانيا.

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