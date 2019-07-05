بدأ محمود حمد نجم خط دفاع المصري برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى وذلك لعلاجه من إصابته بكسر فى الثلث الأخير لعظمة شظية القدم خلال مباراة المصري أمام وادي دجلة والتي جرتفي الثلاثين من أبريل الماضي ، وهو الأمر الذي استوجب وضع قدم اللاعب في الجبس مع تثبيتها لنحو شهر قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي.
كان اللاعب محمود حمد لاعب المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع المصري يبدأ برنامجه التأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.