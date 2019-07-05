مدافع المصري يبدأ برنامجه التأهيلي

بدأ محمود حمد نجم خط دفاع المصري برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى وذلك لعلاجه من إصابته بكسر فى الثلث الأخير لعظمة شظية القدم خلال مباراة المصري أمام وادي دجلة والتي جرت

في الثلاثين من أبريل الماضي ، وهو الأمر الذي استوجب وضع قدم اللاعب في الجبس مع تثبيتها لنحو شهر قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي.



كان اللاعب محمود حمد لاعب المنتخب

الأوليمبي الأسبق والبالغ من العمر 26 عاماً ويشغل مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر قد انضم للمصري مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق طلائع الجيش ، حيث شارك اللاعب مع المصري في 18مباراة بإجمالي دقائق بلغ نحو 1169 دقيقة نجح خلالهم في إحراز هدف وحيد في شباك فريق الاتحاد.