رسميا.. يوفنتوس يعلن خامس صفقاته

اعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع الدولي التركي ميريح ديمير مدافع فريق ساسولو خلال صفقات الصيفية الجارية. وأكد النادي في بيانه أن النادي أتم الصفقة مقابل 18 Advertisements مليون يورو يستمر ضمن صفوف الفريق لمدة خمسة مواسم مقبله حتى حتى 30 يونيو 2024. مليون يورو يستمر ضمن صفوف الفريق لمدة خمسة مواسم مقبله حتى حتى 30 يونيو 2024. جدير بالذكر ان ساسولو نجح في ضم الدولي التركي خلال الصيف الماضي علي سبيل الاعارة قبل ان يفعل بند شراء اللاعب مقابل 7ملايين يوور من نادي أنطاليا سبور التركي، ويرغب يوفنتوس في تدعيم دفاع الفريق عقب اعتزال نجمه أندريا بارزالي الذي بلغ 38عامًا.

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