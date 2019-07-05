شاهد..سيرجيو راموس يستمتع مع عائلته على شواطئ الغردقة

نشر الدولي سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا ، صوراً جديدة رفقة عائلته في مدينة "الغردقة"، بالبحر الأحمر، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي، إنستجرام.

ويقضى راموس عطلة قصيرة للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة أليخاندرو وماركو وروبيو وعدد من أفراد عائلته.

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وكان قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد وصل في ساعات

مبكرة من صباح يوم الأربعاء إلى مدينة الغردقة، وكان رجل الأعمال كامل أبوعلي، أعلن في وقت سابق عن قدوم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلى مدينة الغردقة، في جولة سياحية برفقة زوجته وأولاده.