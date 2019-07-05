رياضة | منتخب مصر بزيه الأساسي في مواجهة جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر بزيه الأساسي في مواجهة جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره جنوب أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غد باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019 عن ارتداء المنتخب الوطني لزيه الأساسي. حيث سيرتدي لاعبو المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء فيما يرتدي حارس مصر الطاقم الأسود. وسيرتدي منتخب الأولاد القميص الأصفر والشورت الأخضر والجوارب الصفراء فيما يرتدي الحارس الطاقم الرمادي.

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