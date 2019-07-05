رياضة | خاص.. تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر القوية قبل موقعة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر القوية قبل موقعة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني لإصابة خلال مشاركته في مران الفراعنة المقام حاليا على ملعب الكلية الحربية. Advertisements وغادر محمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مران الفريق الحالي استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا بالأمم الإفريقية لتلقي العلاج. وكشف التشخيص المبدئي لإصابة الونش، عن إصابة اللاعب بالتواء في الكاحل، وسيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.

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