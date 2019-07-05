رياضة | برشلونة يضحي بنجمه المتألق من أجل عيون نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضحي بنجمه المتألق من أجل عيون نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرهموقع "لو باريسيان" الفرنسي، فإن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح البارسا يمكن أن يكون قطعة جديدة بتم اسخدامها في سبيل عملية إعادة نيمار إلى ملعب كامب نو.

ومن الجدير بالذكر ان نادي باريس سان جيرمان يضع الجناح البرازيلي الشاب من ضمن اهتماماته هذا الصيف، لتدعيم خط هجومه.