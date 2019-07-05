رياضة | خاص| مدافع المغرب يكشف سر السقوط أمام بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| مدافع المغرب يكشف سر السقوط أمام بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر يونس عبد الحميد لاعب منتخب المغرب عن حرنه الشديد عقب خسارة منتخب بلاده اليوم أمام بنين وخروجه من بطولة أمم إفريقيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"مشكلتنا في مباراة اليوم أننا لم نسجل أهداف رغم سيطرتنا على اللقاء".

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وتابع "فريق بنين اعتمد على الجانب الدفاعي، ونحن فشلنا في إحراز الأهداف، وهو ما تسبب في خسارتنا".

وواصل "نقدم اعتذارنا للجماهير المغربية، كنا نسعى لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل لكن هذا لم يحدث".

وعن ظهور زياش بمستوى متواضع في مباراة اليوم قال :"زياش لم يكن راضيا على مستواه في المباراة، لكنه سيظل لاعبا كبيرا، وسيظهر أفضل في المنافسات المقبلة".