رياضة | منتخب بنين يُحبط مُخطط الفرنسي "رينارد" لتحقيق إنجاز تاريخي في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب بنين يُحبط مُخطط الفرنسي "رينارد" لتحقيق إنجاز تاريخي في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطاح منتخب بنين بنظيره منتخب المغرب خارج بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1 بـ"ركلات الترجيح" في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "السلام" ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة الإفريقية المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، حيث تقدم مواز أديليهو لمنتخب بنين بالدقيقة 53، وتعادل يوسف النصيري للمغرب بالدقيقة 75، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح المنتخب البنيني بنتيجة 4-1 ليتأهل لدور الثمانية بالبطولة المقامة على أرض مصر.

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وكان يتطلع المدرب الفرنسي لقيادة منتخب المغرب للعودة لمنصات التتويج بالبطولة القارية بعد غياب 43 عامًا منذ تتويجه الأول والوحيد بنسخة عام 1976، كما أحبط المنتخب البنيني محاولة "رينارد" في تحقيق إنجاز تاريخي ببطولة أمم إفريقيا.

رينارد نجح في حصد لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه عام 2012 مع منتخب زامبيا، واستطاع تكرار الانجاز مجددًا بحصد لقب البطولة الإفريقية مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، ليصبح أول مدرب يتوج بلقب البطولة مع منتخبين مختلفين، وكان يتطلع لحصد ثالث ألقابه الإفريقية مع منتخب المغرب هذا العام لدخول تاريخ البطولة من أوسع أبوابه، وكان سيصبح المدرب الوحيد الذي توج باللقب القاري مع 3 منتخبات مختلفة.

منتخب المغرب خاض 4 مباريات في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، حيث حقق 3 انتصارات في دور المجموعات على ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يتعادل مع منتخب بنين 1-1 في دور الـ16، قبل أن يودع البطولة الإفريقية بعد الخسارة 4-1 بركلات الترجيح.