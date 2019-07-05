رياضة | رئيس برشلونة يفجر مفاجآت نارية عن ميسي ونيمار ودي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يفجر مفاجآت نارية عن ميسي ونيمار ودي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن عدد من الملفات المثارة حالياً من بينها حقيقة المفاوضات مع الثنائي نيمار جونيور والفرنسي أنطوان جريزمان.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز ما قاله جوسيب بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:

موقف نيمار:

أوضح "بارتوميو" بالنسبة لعملية نيمار، أن اللاعب يريد الرحيل وقد أخبر النادي بذلك، ولكن حتى الآن باريس سان جيرمان يغلق الأبواب أمام رحيل البرازيلي، لذلك لا يمكن للبارسا أن يتحرك إلا إذا تمكن البرازيلي من إقناع ناديه الباريسي بفتح الأبواب للرحيل.

مفاوضات جريزمان:

قال بارتوميو: "بالفعل يوجد اهتمام للتعاقد مع أنطوان جريزمان، وبدأنا المفاوضات مع أتليتيكو مدريد يوم أمس".

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وجهة دي ليخت:

عن مصير دي ليخت؛ قال بارتوميو: "قلت ذلك منذ فترة، وأنا لا آزال عند نفس الكلام، أعرف أين سيلعب الموسم المقبل، ولكن هو اللاعب من سيقول ذلك".

ديمبلي أفضل:

عن الأفضلية بين نيمار وديمبلي، يرى بارتوميو: "ديمبيلي لاعب شاب وموهوب، ولديه مجال للتطور، واعتبره أفضل من نيمار، وهنا نريد أن يتطور".

تدخل ميسي:

رد بارتوميو على مسألة تدخل الأسطورة ليونيل ميسي في المفاوضات مع اللاعبين، حيثُ قال: "ميسي يهتم باللعب، هؤلاء اللاعبين يريدون اللعب والفوز، والتعاقدات هي في ايدي الفنيين والمختصين لدينا".