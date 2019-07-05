رياضة | بنين تحرم رباعي الدوري السعودي من مواصلة مشوارهم بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنين تحرم رباعي الدوري السعودي من مواصلة مشوارهم بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرم المنتخب البنيني الأول لكرة القدم، رباعي المنتخب المغربي المحترف بالدوري السعودي من مواصلة حلمهم بالتتويج بالبطولة الأفريقية، بعدما أقصى أسود الأطلسي ن دور الستة عشر بالبطولة.

وتمكن المنتخب البنيني من تحقيق تأهل تاريخي لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، بعدما سقط المنتخب المغربي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليودع البطولة بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة مشاركة الرباعي المحترف في الدوري السعودي، المتمثل في مبارك بوصوفة لاعب الشباب، ومروان دا كوستا، وكريم الأحمدي لاعبي الاتحاد، ونور الدين أمرابط لاعب النصر.

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ورغم تقدم منتخب بنين بهدف مفاجئ في الدقيقة 53 من زمن المباراة، إلا أن يوسف النصيري نجح في إدراك هدف التعادل بعد تمريرة رائعة من مبارك بوصوفة لينفرد على أثرها النصيري بالمرمى ليسكنها الشباك بنجاح، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وأهدر حكيم زياش هدف التأهل للمغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعدما قام بتنفيذ ركلة جزاء، سددها قوية في القائم الأيسر لحارس بنين.

ورغم طرد أدينون لاعب بنين في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، إلا أن المنتخب المغربي فشل في استغلال النقص العددي لبنين.