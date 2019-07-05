رياضة | ديمبلي على رادار كبار أوروبا.. وبرشلونة يحسم مصيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي على رادار كبار أوروبا.. وبرشلونة يحسم مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، للتعاقد مع النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنه بالنسبة لديمبيلي فعلى الأغلب سيستمر مع ناديه الحالي برشلونة، بعد أن أظهر النادي تمسكًا بالحفاظ عليه.

لكن إن تغير أي شيء، فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني سيكون أول خياراته، فضلاَ عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي صار هو الآخر مهتم بالتعاقد معه.