رياضة | منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو المنتخب الوطني بعض الوحدات للتدريب على ركلات الترجيح على هامش مران الفريق الأخير بملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجنوب افريقي في التاسعة من مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا.