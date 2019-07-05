رياضة | منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يتدرب على ركلات الترجيح استعدادا لجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى لاعبو المنتخب الوطني بعض الوحدات للتدريب على ركلات الترجيح على هامش مران الفريق الأخير بملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا.
ويواجه المنتخب المصري نظيره الجنوب افريقي في التاسعة من مساء السبت على استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا.
وبعد انتهاء اللاعبين من عمليات الإحماء قرر خافيير أجيري المدير الفني أن يؤدي اللاعبون تدريبات ركلات الترجيح تحسبا لأي نتيجة في موقعة البافانا بافانا.
وتألق محمود علاء مدافع الفريق في ركلات الترجيح ووضح أنه اللاعب رقم ١ حاليا في تسديد الركلات.