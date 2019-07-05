رياضة | أرسنال يفتح خزائنه للتعاقد مع نجم دفاع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يفتح خزائنه للتعاقد مع نجم دفاع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي آرسنال الإنجليزي، يريد التعاقد مع صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن نادي آرسنال لديهم مبلغ 45 مليون جنيه استرليني، أي ما يساوي أكثر بقليل من 50 مليون يورو، وذلك لأجل تعزيز مركز قلب الدفاع.

ومن الجدير بالذكر ان البارسا عندما سئل من مسؤولي آرسنال عن مستقبل النجم الفرنسي أجاب النادي الكتالوني بأنه ليس للبيع!