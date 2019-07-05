رياضة | موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير بعد انضمام محمد صلاح إلى التدريب الجماعي إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به أمس ومنعته من التدريب ، إضافة إلى مروان محسن الذي عاد إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من أمس.

بينما أدى أحمد حسن "كوكا" تدريبات فردية حول الملعب، ولم يتمكن محمود حمدي "الونش" من استكمال المران نظرا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.

عودة محمد صلاح للتدريبات الجماعية من جديد دليل قاطع على جاهزيته لخوض مباراة المنتخب يوم غد أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة.