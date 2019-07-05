رياضة | أتلتيكو مدريد يرد بقوة على مفاوضات برشلونة وجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يرد بقوة على مفاوضات برشلونة وجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي أتلتيكو مدريد، بياناً رسمياً بخصوص تصريحات رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو عن مفاوضاته مع أنطوان جريزمان لاعب الفريق.

وكان رئيس برشلونة قد قال في تصريحات صحفية اليوم: "نحن مهتمون بجريزمان ولقد بدأت المفاوضات أمس".

وقال نادي أتلتيكو مدريد في بيانه: "بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا عن لاعبنا جريزمان، يريد أتلتيكو مدريد الكشف علناً ​​عن الآتي: في 14 مايو، أبلغ جريزمان ميغيل أنجل جيل ودييجو سيموني وأندريا بيرتا بقراره بمغادرة النادي في نهاية الموسم".

وتابع النادي: "في الأيام التي تلت ذلك الاجتماع، علم أتلتيكو مدريد أن نادي برشلونة لكرة القدم واللاعب قد توصلوا إلى اتفاق في مارس الماضي، وتحديداً في الأيام التي تلت مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، وأنه تم التفاوض بشأن شروط الاتفاق منذ منتصف فبراير".

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وأضاف: "بالإشارة إلى بيان الرئيس بارتوميو الذي أدلى به اليوم، نود أن نذكر أنه من الصحيح أن هناك أمس اجتماعًا بين ميغيل أنخيل جيل والرئيس التنفيذي لنادي برشلونة لكرة القدم، أوسكار غراو، بناءً على طلب برشلونة".

وأكمل: "في ذلك الاجتماع، أعرب السيد غراو عن نيته، بدفع الشرط الخاص بإلغاء عقد أنطوان غريزمان وتخفيض الـ 200 إلى 120 مليون يورو، مع طلب تأجيل دفع المبلغ المذكور أعلاه، فمن الواضح أن استجابة أتلتيكو مدريد كانت سلبية، مع العلم أن كلا من برشلونة واللاعب لم يحترموا أتلتيكو دي مدريد وجميع جمهوره".

واستطرد: "كنتيجة لكل هذا، طلب اليوم أتلتيكو مدريد من اللاعب ووكيل اللاعب ومحاميه أن يظهر أنطوان جريزمان، وفقًا لالتزاماته التعاقدية مع نادينا، يوم الأحد القادم في مرافق الكيان من أجل بدء التحضير مع بقية زملائه".

وأتم: "من خلال هذا البيان، يريد اتلتيكو مدريد أن يعرب عن تصديه بشده لسلوك اللاعب ونادي برشلونة، خاصةً نادي برشلونة، لحثه اللاعب على كسر علاقته التعاقدية معنا خلال الموسم".