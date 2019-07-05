رياضة | 17 مشاركة ولقب يتيم .. منتخب المغرب تاريخ من الفشل والإخفاق في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 مشاركة ولقب يتيم .. منتخب المغرب تاريخ من الفشل والإخفاق في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع منتخب المغرب منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام منتخب بنين بنتيجة 4-1 بـ"ركلات الترجيح" في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "السلام" ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة الإفريقية المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، حيث تقدم مواز أديليهو لمنتخب بنين بالدقيقة 53، وتعادل يوسف النصيري للمغرب بالدقيقة 75، وأضاع حكيم زياش ركلة جزاء لصالح أسود الأطلس، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح المنتخب البنيني بنتيجة 4-1 ليتأهل لدور الثمانية وينتظر الفائز من مباراة السنغال وأوغندا والمقامة حاليًا ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

مُرشح دائم بـ"لقب يتيم":

المنتخب المغربي دائمًا يتصدر بورصة الترشيحات لحصد لقب بطولة أمم إفريقيا، قبل إنطلاق البطولة، وتكرر ذلك خلال النسخ الماضية للبطولة الإفريقية، لكنه دائمًا يخذل جماهيره ويفشل في التتويج باللقب القاري.

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شارك المنتخب المغربي في 16 نسخة من بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخه قبل النسخة الحالية، حصد لقب البطولة مرة وحيدة كانت عام 1976، أي منذ 43 عامًا تقريبًا، وأقيمت تلك النسخة من البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة بالبطولة علي مجموعتين، تأهل أول وثاني كل مجموعة لمرحلة نهائية اقيمت بنظام المجموعة، واستطاع منتخب المغرب الفوز بمباراتين على مصر ونيجيريا وتعادل مع غينيا وتوج بلقب البطولة الإفريقية.

بخلاف لقبه الوحيد بالبطولة الإفريقية عام 1976، استطاع المنتخب المغربي الوصول للمباراة النهائية لأمم إفريقية مرة وحيدة بعدها كانت عام 2004 وخسر أمام تونس 2-1، بينما ودع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي في نسخ البطولة أعوام 1980، 1986، 1988، بينما ودع البطولة من الدور ربع النهائي عامي 1998، 2017، أما في باقي مشاركاته لم يتجاوز دور المجموعات.

عُقدة مستمرة:

في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي سجلت ظهوره رقم (17) بالبطولة، تأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 بشق الأنفس رغم تحقيقه لـ"العلامة الكاملة" حيث حقق 3 انتصارات على ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنتيجة واحدة (1-0)، ليفشل بعدها في تجاوز عقبة بنين مساء اليوم حيث سجل هدفًا ايضًا لكنه لم يكن كافيًا لتأهله لتستمر العقدة و يواصل أسود الأطلس الابتعاد عن منصات التتويج لعامين قادمين حتي نسخة البطولة عام 2021 علي أمل تحقيق الإنجاز وحصد ثاني ألقابه بالبطولة القارية.