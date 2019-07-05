رياضة | المنتخب الوطني يؤدي تدريبه الأخير بمؤازرة وزيري الدفاع والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الوطني يؤدي تدريبه الأخير بمؤازرة وزيري الدفاع والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مؤازرة المنتخب الوطني في تدريبه الأخير الليلة استعدادا للقاء جنوب أفريقيا غدا في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.

جاء ذلك بصحبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني.

وقد أدى الفريق تدريبه الأخير بعد انضمام محمد صلاح إلى التدريب الجماعي إثر تماثله للشفاء من نزلة البرد التي ألمت به أمس ومنعته من التدريب ، إضافة إلى مروان محسن الذي عاد إلى التدريبات الجماعية اعتبارا من أمس.

فيما أدى أحمد حسن "كوكا" تدريبات فردية حول الملعب، بينما لم يتمكن محمود حمدي "الونش" من استكمال المران نظرا لإصابته بالتواء في الكاحل، حيث سيتحدد مدى إصابته صباح غد على ضوء الأشعة التي ستجرى له.