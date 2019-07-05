رياضة | تشكيل الاجهزة الفنية لنادي شبان ببنى سويف استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الاجهزة الفنية لنادي شبان ببنى سويف استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسوؤلى نادى الشبان المسلمين ببنى سويف واحد الأندية المشاركة بدورى القسم الثالث عن تفاصيل الأجهزة الفنية والادارية بقطاع الناشئين والبراعم وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد 2019/2020 .

وتمثل التشكيل فى تولى أحمد معوض منصب مدير قطاع الناشئين والمشرف العام على الكره وتولى محمد الفكهاني مدير قطاع البراعم والمشرف العام على الكره .

فيما يتكون الجهاز الفني لفريق 1999/2000 من محمد الفكهاني مديرا فنيا وحسن نوفل مدربا عاما ومصطفي بكري مدربا لحراس المرمى ومحمود دبور اداريا ومحمود علام اداريا .

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فيما يتكون الجهاز الفني لفريق 2001/2002 من هادي جمعه مديرا فنيا ومدحت رمضان مدرب عام ومصطفي بكري مدرب حراس مرمى ومحمود دبور اداريا ومحمود علام اداريا .

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من طارق تيكا مدير فني ومحمد مجدي مدربا عاما وسامي السعداوي مدربا لحراس المرمى ومحمود دبور ومحمود علام جهاز إداري.

فيما جاء تشكيل جهاز قطاع البراعم بتولى محمد الفكهاني منصب مدير قطاع البراعم والمشرف العام على الكره وأحمد اسماعيل إداري قطاع البراعم وكلا من محمد الفل وديكو واحمد صابر ومرنا سعيد مدربين .