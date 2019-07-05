رياضة | أول تعليق من مدرب بنين بعد التأهل لدور الـ8 على حساب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب بنين بعد التأهل لدور الـ8 على حساب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ميشيل دويسييه المدير الفني لمنتخب بنين سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 بعد التفوق على نظيره المغربي بنتيجة 4 / 1 في ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي في المباراة بالتعادل بهدف.

وقال دويسييه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : " كنا نثق في قدرتنا على التأهل وعملنا بجد من أجل تحقيق أحلامنا المغرب تحدي كبير بالنسبة لنا ولاعبينا أظهروا حماس كبير وأنا فخور بفريقي ".

وأضاف : " الحظ وقف بجوارنا في النهاية أمام المغرب لكن الذي حدث فخر كبير بالنسبة لبنين ككل وأوجه الشكر لجماهير بنين التي حرصت على دعمنا في المباراة بالملعب ".

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وتابع : " طالبت اللاعبين في خطابي النهائي للمباراة أن يثقوا في قدراتهم من أجل تحقيق الفوز وهذا الذي حدث في النهاية وتمكنا من التفوق على فريق كبير ومدرب كبير".

وعن استكمال المباراة بعشرة لاعبين علق دويسييه قائلا : " كان وضع صعب للغاية لكن تعملنا مع هذا الوضع بشكل رائع وبكل تأكيد سنتأثر بطرد خالد في المباراة المقبلة لكن كلنا نثقه في اللاعب الذي سيشارك في المباراة المقبلة لأن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية".

وعاد للحديث عن التأهل قائلا : " بعد التأهل لربع نهائي كان أصبحنا نحلم بحصد اللقب وإن لم نتمكن من حصد اللقب نتمنى أن نستمر في منافسات البطولة لأطول فترة ممكنه".