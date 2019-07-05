رياضة | دي ليخت يثير الذعر في إيطاليا.. وبرشلونة يترقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يثير الذعر في إيطاليا.. وبرشلونة يترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفيىة إيطالية، أن هناك ذعر كبير في مكاتب نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث انه اليوم في ايطاليا يرددون "خوف، انزعاج، دي ليخت سوف يذهب للبارسا".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن اليوفي لديه خطوة للأمام في العملية، وهي الاتفاق الشخصي مع وكيل اللاعب مينو رايولا والمدافع.

الجدير بالذكر ان المدافع الدولي الهولندي، دي ليخت، سوف يلتحق بفريقه أياكس أمستردام، يوم الاثنين المقبل، في انتظار التطورات.