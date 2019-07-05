رياضة | غدا.. خالد مرتجي يعود من إنجلترا بعد تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. خالد مرتجي يعود من إنجلترا بعد تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من إنجلترا غدا، السبت، بعدما نجح في تجديد إعارة رمضان صبحي لاعب الفريق لمدة موسم واحد.

وكانت إعارة رمضان صبحي للأهلي قد انتهت في ٣٠ يونيو الماضي بعدما انتقل له من نادي هيدرسيفلد الإنجليزي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر.

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وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي بالسفر إلى إنجلترا للتفاوض مع النادي الإنجليزي لإتمام إجراءات التعاقد بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح عضو مجلس الأهلي في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا اليوم، الجمعة، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.