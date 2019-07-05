رياضة | رينارد: أعتذر لجمهور المغرب.. لن نبكي ولن نشع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد: أعتذر لجمهور المغرب.. لن نبكي ولن نشع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدم الفرنسي هيرفي رينارد اعتذاره للشعب والجمهور المغربي بعد خسارة فريقه أمام بنين بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر2019.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أعتذر لكل الجمهور المغربي على الخسارة وتوديع كان2019 مبكرا.
وبشأن عدم تسديد فيصل فجر لضربات الترجيح، قال إنه فضل أن يسدد الضربة الرابعة أو الخامسة.
وقال هيرفي :"لن نبكي، ولن نشعر بالندم، هذه كرة القدم".