رياضة | رينارد: أعتذر لجمهور المغرب.. لن نبكي ولن نشع

قدم الفرنسي هيرفي رينارد اعتذاره للشعب والجمهور المغربي بعد خسارة فريقه أمام بنين بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر2019.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أعتذر لكل الجمهور المغربي على الخسارة وتوديع كان2019 مبكرا.

وبشأن عدم تسديد فيصل فجر لضربات الترجيح، قال إنه فضل أن يسدد الضربة الرابعة أو الخامسة.

وقال هيرفي :"لن نبكي، ولن نشعر بالندم، هذه كرة القدم".