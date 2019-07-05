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رياضة | رينارد: أعتذر لجمهور المغرب.. لن نبكي ولن نشع

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قدم الفرنسي هيرفي رينارد اعتذاره للشعب والجمهور المغربي بعد خسارة فريقه أمام بنين بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر2019.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أعتذر لكل الجمهور المغربي على الخسارة وتوديع كان2019 مبكرا.

وبشأن عدم تسديد فيصل فجر لضربات الترجيح، قال إنه فضل أن يسدد الضربة الرابعة أو الخامسة.

وقال هيرفي :"لن نبكي، ولن نشعر بالندم، هذه كرة القدم".

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