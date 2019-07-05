اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر Egypt vs South africa رابط yalla shoot لايف beINSPORTS المفتوحة

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YALLA SHOOT مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، بث مباشر علي كورة لايف، شاهد الآن مباراة (EGYPT VS SOUTH AFRICA) بدون تقطيع على KORA STAR، حيث يصطدم منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم السبت 6 – 7 – 2019 علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا CAN 2019، شاهد بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا على KORA TODAY.

- موعد مباراة (مصر × جنوب إفريقيا) على KORA GOOOL اليوم 6-7:

منتخب مصر تأهل للدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا كـ"ثالث" للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وستقام مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا 9:00 بتوقيت القاهرة، العاشرة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد القاهرة في الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا، شاهد بث مباشر على KORA LIVE.

- تاريخ مواجهات مصر × جنوب إفريقيا YALLA SHOOT PLUS اليوم السبت:

يلاشوت بلس مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا، حيث تحمل مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم السبت، في دور الـ16 بأمم إفريقيا، رقم 12 في تاريخ مواجهات الفريقين، شاهد بث مباشر لمباراة مصر KORA ONLINE، وسبق وتقابل المنتخبين في 11 مواجهة سابقة، فاز الفراعنة في 4 مباريات، مقابل 6 انتصارات لمنتخب جنوب إفريقيا وكتب التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، شاهد على كورة ستار.

- التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا COOL KORA في أمم إفريقيا اليوم:

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

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خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

بينما سيبدأ منتخب جنوب إفريقيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى رونوين ويليامز

خط الدفاع سفيسو هلانتى، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماساكنا مخيزى

خط الوسط كاموهيلو موكوتجو ، دين فورمان، ليبوهانج مابوى، ثيمبا زوانى

خط الهجوم بيرسي تاو.

- القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا KORA LIVE اليوم السبت 6-7:

كورة ستار بث مباشر مباراة (مصر × جنوب إفريقيا) شاهد اليوم مباراة مصر بقيادة محمد صلاح على كورة أونلاين بدون تقطيع، ستذاع مباراة مصر وجنوب إفريقيا، عبر قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، كما ستكون المباراة متاحة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت بتعليق عربي، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا عبر رابط الأسطورة LIV7HD.

- بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا KORA ONLINE اليوم السبت 6-7:

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