اونلاين | ستار TV لايف مشاهدة مباراة السنغال Senegal VS Uganda بث مباشر مباراة السنغال وأوغندا لايف SPORT CBC MAX كورة أون لاين

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مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا اليوم الجمعة 5-7-2019 بجودة عالية عبر رابط كورة kora star ، حيث يلتقي المنتخب السنغالي بنظيره الأوغندي، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام أحداثها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم.

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ومن المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وأوغندا بدور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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سوف تكون مباراة السنغال وأوغندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان bein sports max hd 1 ، وقناة بي إن سبورتس ماكس 2 bein sports max hd ، ويتولى التعليق مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي، كما ستذاع المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

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ومن الجدير بالذكر أنه تأهل لدور الـ16 منتخباتهي: المغرب وبنين وأوغندا والسنغال ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والكاميرون والجزائر وغينيا ومدغشقر والكونغو الديموقراطية مالي وكوت ديفوار وتونس وغانا.

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وسيبدأ المنتخب السنغالي بقيادة أليو سيسيه بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: آلفريد جوميز، خط الدفاع: لاميني جاساما – كوليبالي – شيخ كوياتيه – ساليو سيس، خط الوسط: إدريسا جويني – نيداي، خط الوسط الهجومي : ماني – هنري سافيت – إسماعيل سار، خط الهجوم: نيانج.

بينما سيبدأ المنتخب الأوغندي بقيادة سباستيان ديسابر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: موجابي بيفيس - مرشد جوكو - نيكو وادادا -– حسن واسوا - جودفري والوسيمبي، خط الوسط: لومالا عبده – فاروقا ميا – مايك أزيرا – خالد أوتشو – آلان كيامبادي، خط الهجوم: إيمانويل إوكوي.