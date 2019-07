اونلاين | كورة لايف ORTM مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر يلا شوت EuroSport رابط ماتش السنغال RTS1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف ORTM مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر يلا شوت EuroSport رابط ماتش السنغال RTS1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة السنغال وأوغنداuganda vs senegal بث مباشراليوم الجمعة 5/7/2019 وذلك في دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا2019 yalla shoot كورة لايف يلا شوت حيث تأهل المنتخب السنغالي ثمن النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من فوز على تنزانيا بهدفين مقابل لاشئ وخسارة من الجزائر بهدف وحيد مقابل لاشئ وقد فاز على كينيا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ can2019 مشاهدة مباراة السنغال امام اوغندا في كأس أمم افريقيا can2019.

موعد مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا uganda vs senegal

ستكون مواجهة صعبة بين منتخب السنغال مع أوغندا uganda vs senegal والتي تلعب في مساء اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والثامنة بتوقيت تونس والمغرب كورة اون لاين kora online في كأس أمم أفريقيا 2019 وستنقل مباراة السنغال وأوغندا uganda vs senegalعبر البث المباشر والحي على قناة بي ان ماكس 1 bein max وقناة تايم سبورت في البث الارضي المصري.

التشكيل المتوقع لكلا من المنتخبين السنغالي والاوغندي uganda vs senegal

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

في خط الدفاع: شيخو كوياتيه، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه، لامين جاساما.

في خط الوسط: إدريسا جاي، ألفريد نداي، هنري سافيه.

Advertisements

في خط الهجوم: مبابي نيانج، إسماعيلا سار، ساديو ماني.

التشكيل المتوقع لمنتخب أوغندا

حراسة المرمى: أونيانجو

في خط الدفاع: وادادا، أواني، حسن واساو، أوكوي، جودفري والوسيمبي

في خط الوسط: أزيرا، فاروق ميا، عبده لومالا، خالد أوتشو، كيامبادي

في خط الهجوم: باتريك كادو

مشاهدة مباراة السنغال امام اوغندا في كأس أمم افريقيا can2019

رابط مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا uganda vs senegal بث مباشر اليوم كورة لايف يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا مباشرةً مجاناً يوتيوب youtube مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم كول كورة coolkora شاهد الآن مباراة السنغال مباشرةً عبر اليوتيوب بدون تقطيع can 2019 uganda vs senegal تابع البث المبار لمباراة اوغندا والسنغال عبر قنوات بين سبورت وموقع اون لاين كورة ويلا شوت حصري الجديد.