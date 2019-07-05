اونلاين | sport Africa مشاهدة مباراة السنغال Senegal بث مباشر السنغال ضد أوغندا اليوم BEIN MAX لايف الاسطورة متابعة (الشوط الأول)

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يلا شوت بث مباشر لمباراة منتخب السنغال ضد نظيره منتخب أوغندا يوم الجمعة 5 يوليو على ستاد القاهرة الدولي،كورة جول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من كان 2019، كول كورة COOL KORA وذلك بعد احتلال الثنائي المركز الثاني في مجموعتهما، يلا لايف YALLA LIVE تابع المباراة بدون تقطيع.

كورة توداي وتذاع جميع مباربات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS، وسوف تقام المباراة بين منتخب السنغال، ومنتخب أوغندا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كورة اتش دي KORAHD.

كل حصري kol7sry، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب أوغندا في مواجهة منتخب السنغال بي إن سبورتس beIN SPORTS :-

حراسة المرمى: أونيانجو.

خط الدفاع : وادادا - أواني ـ حسن واساو - جودفري والوسيمبي.

خط الوسط : أزيرا - فاروق ميا - خالد أوتشو - كيامبادي.

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خط الهجوم : عبده لومالا - إيمانويل أوكوي.

كورة ستار KORA STAR، بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال :-

حراسة المرمى : ميندى

خط الدفاع : واجى ، كوياتى ، كوليبالى ، سابالى

خط الوسط: الفريد ندياى ، بابى ندياى ، دياتا.

خط الهجوم : مانى ، بالدى ، نيانج.

كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر، واحتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الثالثة من دور المجموعات، حيث فاز على منتخبي كينيا وتنزانيا، وتلقى هزيمة أمام منتخب الجزائر، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة، وانهى أيضا منتخب أوغندا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وذلك بعد المتصدر منتخب مصر صاحب رصيد 9 نقاط