اونلاين | Senegal رابط TV بث مباشر KORA STAR مباراة السنغال ضد أوغندا اليوم الجمعة 5 – 7 – 2019 تابع لايف ELOSTORA LIVe

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Senegal رابط TV بث مباشر KORA STAR مباراة السنغال ضد أوغندا اليوم الجمعة 5 – 7 – 2019 تابع لايف ELOSTORA LIVe والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر KORA STAR لمباراة السنغال ضد أوغندا اليوم الجمعة 5 – 7 – 2019، مشاهدة مباريات أمم إفريقيا اليوم كورة لايف KORA LIVE، حيث يلتقي منتخب السنغال مع نظيره الأوغندي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة AFRICAN CUP OF NATIONS، شاهد بث مباشر لمباراة السنغال وأوغندا بدون تقطيع عبر يلاشوت بلس.

- موعد المواجهة النارية بين السنغال وأوغندا في CAN 2019 اليوم الجمعة علي كول كورة:

منتخب السنغال تأهل لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على تنزانيا وكينيا، وخسارة أمام الجزائر، بينما تأهل منتخب أوغندا بعدما احتل وصافة المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، وستقام المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال × أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءًا 9:00 بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 5-7-2019 على أرضية استاد القاهرة الدولي CAN 2019.

- التشكيلة المتوقعة لمباراة ( SENEGAL VS UGANDA) علي كورة أونلاين اليوم الجمعة:

منتخب السنغال بقيادة مدربه الوطني أليو سيسيه متوقع أن يبدأ مباراة أوغندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: شيخو كوياتيه، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه، لامين جاساما.

خط الوسط: إدريسا جاي، ألفريد نداي، هنري سافيه.

خط الهجوم: مبابي نيانج، إسماعيلا سار، ساديو ماني.

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أما المنتخب الأوغندي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد سيخوض مباراة السنغال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: وادادا، أواني، حسن واساو، أوكوي، جودفري والوسيمبي

خط الوسط: أزيرا، فاروق ميا، عبده لومالا، خالد أوتشو، كيامبادي

خط الهجوم: باتريك كادو

- القنوات الناقلة لمباراة السنغال وأوغندا في بطولة أمم إفريقيا اليوم الجمعة:

ستذاع مباراة السنغال وأوغندا اليوم الجمعة الخامس من يوليو لعام 2019 في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، ماكس اتش دي MAX HD 1، ماكس اتش دي MAX HD 1 بتعليق عربي مميز، وستكون المباراة متاحة ايضًا عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية، ويمكن متابعة المباراة أونلاين عبر روابط البث المباشر KORA STAR.

- شاهد بث مباشر لمباراة السنغال ضد أوغندا KORA LIVE اليوم الجمعة:

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