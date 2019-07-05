اونلاين | كورة لايف GOAL SALAH: بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا يلا شوت| كورة أون لاين مشاهدة مباراة مصر اليوم| رابط KORA ON مصر

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تترقب الجماهير المصرية حول العالم مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا والتي سوف تجمع بين الطرفين على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا مساء اليوم السبت الموافق 6/7/2019، مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر kora online كورة أون لاين، متابعة مباراة مصر يلا شوت اليوم.

موعد مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا:

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، متابعة ومشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر kora live كورة لايف شاهد الشوط الأول من مباراة مصر عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع مجاناً.

وحجز منتخب مصر مكانه في دور الـ16 بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط حيثُ فاز على زيمبابوي 1-0 والكونغو الديمقراطية 2-0 وأوغندا 2-0، مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم كورة ستار kora star تابع الآن مباراة مصر اليوم كورة أون لاين kora online مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا بث مباشر يوتيوب.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا:

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة: "محمد الشناوي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف، طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، مروان محسن".

تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا المتوقعة: "رونوين ويليامز، سفيسو هلانتى، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماساكنا مخيزى، كاموهيلو موكوتجو، دين فورمان، ليبوهانج مابوى، ثيمبا زوانى، بيرسي تاو، ليو موثيبا".

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد تأهل لدور الـ16 بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط حيثُ خسر من كوت ديفوار 1-0 ثم فازوا على ناميبيا 1-0 وخسروا من المغرب بنتيجة 1-0، رابط مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب youtube.

شاهد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر كورة لايف kora live في كأس أمم أفريقيا 2019، مشاهدة مباراة محمد صلاح بث مباشر كورة ستار kora star مشاهدة مباراة محمد الشناوي بث مباشر حيثُ قدم الحارس المصري مباريات قوية وخرج بشباك نظيفة، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة تايم سبورت Time Sport البث الأرضي وقناة بي ان ماكس.