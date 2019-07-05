اونلاين | يلا شوت PLUS CANAL مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر EGYPT 2019 كورة ستار رابط ماتش السنغال Sport 1 Afrique

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يلا شوت بلس مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم الجمعة في كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليًا على الأراضي المصرية، كورة لايف شوت يلتقي منتخبي السنغال وأوغندا ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية CAN 2019، رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السنغال بقيادة المتألق ساديو ماني اليوم بدون تقطيع تابع لايف ماتش السنغال NOW.

موعد مباراة السنغال وأوغندا اليوم والبث المباشر والتغطية الحية

تنطلق مباراة منتخب السنغال ضد منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل أسود التيرانجا تلك المباراة بعد تأهلهم كثاني مجموعتهم خلف الجزائر المتصدرة، يلا شوت PLUS فيما تأهل المنتخب الأوغندي بعد احتلاله المركز الثاني خلف مصر المتصدرة، تابع رابط سريع لمشاهدة مباراة السنغال اليوم في بطولة افريقيا، وتنتظر الجماهير المصرية مشاهدة ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول ضد أوغندا بقيادة ديسابر YALLA SHOOT السنغال لايف.

تشكيل السنغال أمام أوغندا CAF 2019

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: موسى واجي - ساليف ساني - خاليدو كوليبالي - يوسف سبالي.

خط الوسط: كيربين دياتا - بادو نداي - ألفريد نيداي -كيتا بالدي.

خط الهجوم: ساديو ماني - مباي نيانج.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وأوغندا اليوم بث مباشر عبر BEIN SPORTS

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بث الأسطورة لايف ستنقل مباراة السنغال وأوغندا على شاشة قناة بي إن سبورتس الرياضية ماكس الأولي والثانية المخصصتان لنقل فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، رابط KORA LIVE كما ستذاع المباراة على شاشة قناة TIME SPORTS الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري ويمكن استقبالها بسهولة عبر الإريال.

تشكيل أوغندا ضد السنغال في أمم إفريقيا KORA STAR

حراسة المرمى: أونيانجو

الدفاع: وادادا – أواني ـ حسن واساو - جودفري والوسيمبي

الوسط: أزيرا – فاروق ميا – خالد أوتشو - كيامبادي

الهجوم: عبده لومالا - إيمانويل أوكوي

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