اونلاين | رابط Senegal يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم 5-7-2019 في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية cac 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Senegal يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم 5-7-2019 في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية cac 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة منتخب السنغال ضد نظيره منتخب أوغندا يوم الجمعة 5 يوليو على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من كان 2019، يلا شوت مباراة السنغال واوغندا بث مباشر، ويسعى المنتخب السنغالي لتخطي عقبة أوغندا كونه أحد المنتخبات المرشحه للفوز باللقب لما يمتلكه من عناصر في مقدمتها اللاعب ساديو مانو نجم ليفربول الانجليزي، كورة اون لاين مباراة السنغال اليوم .

موعد مباراة السنغال واوغندا بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة :

تقام المباراة بين منتخب السنغال، ومنتخب أوغندا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

تشكيل منتخب أوغندا المتوقع امام السنغال

حراسة المرمى: أونيانجو.

خط الدفاع : وادادا - أواني ـ حسن واساو - جودفري والوسيمبي.

خط الوسط : أزيرا - فاروق ميا - خالد أوتشو - كيامبادي.

Advertisements

خط الهجوم : عبده لومالا - إيمانويل أوكوي.

تشكيل المتوقع لمنتخب السنغال امام أوغندا بث مباشر كورة لايف :-

حراسة المرمى : ميندى

خط الدفاع : واجى ، كوياتى ، كوليبالى ، سابالى

خط الوسط: الفريد ندياى ، بابى ندياى ، دياتا.

خط الهجوم : مانى ، بالدى ، نيانج.

مشاهدة مباراة السنغال واوغندا بث مباشر يلا شوت بلس yala shoot plas، بث الأسطورة لايف مباراة السنغال اليوم ، متابعة مباراة السنغال واوغندا بث حصري كول كورة جودة عالية بدون تقطيع، البث المباشر لمبارايات دور ال١٦ مباراة السنغال واوغنداكورة لايف يوتيوب بدون تقطيع، يمكنكم متابعة مباراة السنغال واوغندا في دور ال١٦ عبر موقع الخليج 365 الرياضي.