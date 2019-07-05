اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر senegal vs ugand يلا شوت TOTAL كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة

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ستكونوا متابعينا على موعد مع الاستمتاع بمشاهدة مباراة قوية ستجمع بين منتخبي السنغال وأوغندا بث مباشر kora live كورة لايف عبر موقع الخليج 365 الرياضي حيثُ يلعب منتخب السنغال ضد أوغندا مساء اليوم الجمعة الموافق 5/7/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الملاعب المصرية حتى يوم 19 يوليو.

موعد مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا:

ويلتقي منتخب السنغال مع أوغندا مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي حيثُ نوفر لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم عبر كورة ستار kora star وستكون مباراة السنغال قوية اليوم.

وتأهل منتخب السنغال لدور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من فوز على تنزانيا 2-0 وخسارة من الجزائر 1-0 وفوز على كينيا 3-0 ونوفر لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم كورة أون لاين kora online، مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا مباشرةً مجاناً يوتيوب youtube.

وصعد منتخب أوغندا لدور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز على الكونغو الديمقراطية 2-0 ثم تعادل مع زيمبابوي 1-1 وخسارة من مصر 2-0 مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر اليوم كول كورة coolkora شاهد الآن مباراة السنغال مباشرةً عبر اليوتيوب بدون تقطيع.

تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: شيخو كوياتيه، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه، لامين جاساما.

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خط الوسط: إدريسا جاي، ألفريد نداي، هنري سافيه.

خط الهجوم: مبابي نيانج، إسماعيلا سار، ساديو ماني.

تشكيلة منتخب أوغندا المتوقعة:

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: وادادا، أواني، حسن واساو، أوكوي، جودفري والوسيمبي

خط الوسط: أزيرا، فاروق ميا، عبده لومالا، خالد أوتشو، كيامبادي

خط الهجوم: باتريك كادو

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