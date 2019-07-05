الان تتابع منتخب بنين يفجر مفاجأة ويقصي المغرب من أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
فجر منتخب بنين، الجمعة، أول مفاجآت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر، بعد أن أطاح بمنتخب المغرب المرشح للقب، بركلات الجزاء الترجيحية.
واستطاع منتخب بنين الانتصار على المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 1-1، بعد شوطين إضافيين.
وبعد تسجيل بنين هدف التقدم عن طريق مويس أديليهو بالدقيقة 53، عادل المهاجم المغربي يوسف النصيري النتيجة بالدقيقة 76.
وسنحت للمغرب فرصة ذهبية للانتصار عندما حصل على ركلة جزاء بالدقيقة 94، إلا أن نجم الفريق حكيم زياش أضاع الركلة بالقائم.
وحسم المنتخب البنيني اللقاء بركلات الجزاء، بنتيجة 4-1، ليصبح أول المتأهلين لربع النهائي.
وسيواجه “الحصان الأسود” بنين الفائز من لقاء السنغال وأوغندا، الذي سيقام في وقت لاحق من مساء الجمعة.
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