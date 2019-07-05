الامارات | المغرب يودع أمم إفريقيا بزياش وركلات "السناجب"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجر منتخب بنين أولى مفاجآت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وأقصى المنتخب المغربي أحد المرشحين بقوة لنيل اللقب الأفريقي بركلات الجزاء الترجيحية بعدما تعادل المنتخبين بهدف لكلا منهما في مباراة إمتدت إلى شوطين إضافيين ولعب منتخب بنين ناقص العدد من بداية الشوط الإضافي الأول، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً أمام رجال مدرب المنتخب المغربي رينارد، لإحراز هدف الفوز والصعود، إضافة إلى فشل اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش، في إحراز ركلة جزاء احتسبت للفريق في الدقيقة 94 من عمر المباراة، وخلال ركلات الجزاء تفنن لاعبو بنين في إحراز الأهداف بينما أخفق المنتخب المغربي في ركلتينعن طريق يوسف النصيري، وسفيان بوفال، ليودع المغرب البطولة من أولى مراحل الحسم Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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