شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بوجبا يؤكد رغبة اللاعب في الرحيل عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مينو رايولا، وكيل اللاعبين، اليوم الجمعة، إن بول بوجبا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في الرحيل عن الفريق.

وكان مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد محل شك كبير في الفترة الماضية، خاصة وأن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم قال الشهر الماضي إن الوقت ربما يكون قد حان لتحد جديد.

وقال مينو رايولا وكيل اللاعب لصحيفة «ذي تايمز» البريطانية :«الكل يعلم رغبة بوجبا في الرحيل».

وأضاف :«نحن في هذه المرحلة، الكل يعلم ما هو شعور بوجبا، الجميع في النادي، بداية من المدرب إلى مالك النادي يعلم رغبة بوجبا».

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وعانى بوجبا كثيرا في فترته الثانية في مانشستر يونايتد منذ عودته من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) في 2016.

وسجل بوجبا 24 هدفا وفاز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة خلال هذه الفترة، ولكنه كان هدف دائم للجماهير بسبب تقلبه.

وكان بوجبا، البالغ من العمر 26 عامًا، خارج الخدمة أثناء فترة تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق، قبل إقالته في ديسمبر الماضي، وعانى في أوقات تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولسكيار.

وغاب بوجبا، بإذن من سولسكيار، عندما بدأ مانشستر يونايتد فترة الاعداد للموسم الجديد هذا الاسبوع ولا يعلم رايولا إذا كان سيسافر مع الفريق إلى أستراليا يوم الأحد.

وقال للصحيفة :«لا يمكنني قول أي شيء. أعيش اليوم بيومه».