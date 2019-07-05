شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: السنغال (1) وأوغندا (0).. ثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب السنغال الأول لكرة القدم، مع نظيره أوغندا، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. أبرز أحداث اللقاء د15: ساديو ماني يسجل الهدف الأول لمنتخب السنغال

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