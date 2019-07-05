شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يتحدث عن المفاوضات لضم جريزمان وعودة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه على علم برغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا في عدم الاستمرار مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما اعترف في الوقت نفسه أن ناديه مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد وأنه بدأ مفاوضات ضمه.

وقال بارتوميو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة لتقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج لوسائل الإعلام: «نعرف أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ونعرف أيضا أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التخلي عنه، لا شيء آخر».

وأضاف: «لا نتحدث أبدا عن لاعبي الفرق الأخرى أحتراما للمؤسسات وللرياضة».

ونفى بارتوميو أن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قد طالب بعودة نيمار مرة أخرى للنادي الكتالوني.

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وتابع رئيس برشلونة قائلا: «نلتقي كثيرا مع ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ولكننا علمنا برغبته (نيمار) في الرحيل من الصحافة، فلننتهي من هذه الأساطير: ميسي لا يطلب لاعبين، الأمر بيد المديرين الفنيين للنادي».

ويرى بارتوميو أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الحالي، أفضل من نيمار، حيث استطرد قائلا: «بالفعل، ديمبلي لاعب شاب وموهوب ومختلف، أعتبره أفضل من نيمار، إنه أحد نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، وسيتطور كثيرا، نرغب في أن يقوم بهذا هنا».

وتطرق بارتوميو للحديث عن الصفقات الجديدة للنادي الكتالوني هذا الصيف، وكشف أنه تواصل مع مسؤولين في أتلتيكو مدريد للتفاوض بشأن انتقال أنطوان جريزمان لبرشلونة.

وأكمل بارتوميو قائلا: «أجرينا أمس أول اتصال مع أتلتيكو مدريد، أمس عقدنا اجتماعا مع ميجيل أنخيل خيل (الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد) لسؤاله عما إذا ما كان هذا ممكنا، وأخبرناه برغبتنا».

وقلل بارتوميو من أهمية تجاهل جريزمان لرغبة برشلونة في ضمه في الموسم الماضي، وأوضح قائلا: «هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مماثل، حدث نفس الشيء مع (تيري) هنري و(دافيد) فيا وسيسك (فابريجاس)، الظروف مختلفة، هناك لاعبون رفضوا ثم جاءوا في العام التالي».