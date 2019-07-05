شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدخل محمد صلاح للعفو عن عمرو وردة؟.. وكيله يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رامي عباس، وكيل نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حقيقة تدخل اللاعب للضغط على اتحاد الكرة المصري لإعادة لاعب الفراعنة عمرو وردة للمعسكر، عقب استبعاده أثر اتهامه بالتحرش بعارضة ازياء.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها عن تدخل «صلاح» في الأزمة، إلى رد وكيل أعمال اللاعب في بريد إلكتروني، إذ كشف عن احتمالية رد اللاعب على الانتقادات التي طالته على خلفيه التغريدات التي طالب فيها بإعطاء فرصة ثانية للمخطئ،، ما فسره البعض بأنه دفاعاً عن وردة، عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر حتى ١٩ يوليو.

وأكد «عباس» في رسالته لصحيفة الأمريكية على عدم قيام «صلاح» بالضغط لإعادة «وردة» إلى معسكر المنتخب سواء بشكل معلن أو غير معلن.