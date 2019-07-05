شكرا لقرائتكم خبر عن الشباك النظيفة.. إنجاز يداعب البرازيلي أليسون بيكر في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «لو كنت أعرف أن أليسون جيدا بهذا القدر لكنت دفعت الضعف من أجل الحصول عليه»، كان هذا هو التصريح الذي أطلقه المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مطلع العام الحالي متحدثًا عن الحارس البرازيلي لفريقه، أليسون بيكر، الذي يستعد لتحقيق إنجاز جديد في مسيرته بعد أن قاد منتخب بلاده للوصول إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسيحقق بيكر إنجازا كبيرا إذا ما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في نهائي كوبا أمريكا، التي تلتقي فيها البرازيل مع بيرو بعد غد الأحد ليكون بذلك رابع حارس مرمى عبر التاريخ يتوج بلقب هذه البطولة القارية الكبرى بدون أن تتلقى شباكه أي أهداف.

ولعب المنتخب البرازيلي منذ السادس والعشرين من مارس الماضي ثماني مباريات، حيث كان آخر من نجح في التسجيل في شباك أليسون هو اللاعب التشيكي دافيج بافيلكا عندما فازت البرازيل «3-1» على التشيك في آخر مباراة ودية جمعت بين المنتخبين.

ومنذ ذلك الحين لم تهتز شباك البرازيل بحضور أليسون في سبع مباريات، بواقع مباراتين وديتين وخمس مباريات رسمية في كوبا أمريكا.

ونجح بيكر بذلك في التفوق على مدربه كلاوديو تافاريل، الذي كان يوصف بأنه «بيليه حراس المرمى».

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وبالنظر لمسيرته مع ليفربول، لعب أليسون 846 دقيقة لم يدخل خلالها مرماه أي أهداف، وذلك منذ أن استقبل هدفا في الخامس من مايو بأقدام اللاعب الفنزويلي سالمون روندون في المباراة التي فاز فيها فريقه «3-2»على نيوكاسل، أي منذ شهرين تحديدا.

وسجل تاريخ كوبا أمريكا إنجاز التتويج بلقب البطولة بشباك نظيفة باسم ثلاثة حراس فقط، فيما يمتلك أليسون فرصة كبيرة لتحقيق الإنجاز ذاته ليكون أيضا ثاني أصغر الحراس سنا في هذا الصدد بعد الأرجنتيني اميريكو تيسوريري الذي حقق هذا الإنجاز في الثانية والعشرين من العمر عام 1921.

وكان الحارس الأوروجواياني كايتانو سابوريتي، هو أول من حقق إنجاز الشباك النظيفة في نسخة كوبا أمريكا 1917 وهو في الثلاثين من العمر، فيما كان الكولومبي أوسكار كوردوبا، هو آخر الحراس الذين حققوا هذا الإنجاز في عام 2001 وكان يبلغ آنذاك 31 عاما.

وقد ينضم ألسيون إلى قائمة الشرف الثلاثية هذه إذا ما نجح بعد غد أمام بيرو في الحفاظ على نظافة شباكه في نهائي كوبا أمريكا الذي سيقام على ملعب «ماراكانا» الأسطوري.

ولم يخض أليسون سوى مباراتين فقط على ملعب «ماراكانا» وكان ذلك عندما كان لاعبا في نادي انتر بورتو أليجري البرازيلي، وكانت المباراة الأولى في أكتوبر 2014 في المرحلة الـ 30 لبطولة الدوري البرازيلي أمام فلامنجو وكان يبلغ من العمر آنذاك 22 عاما.

يذكر أن بورتو أليجري خسر تلك المباراة بهدفين نظيفين.

وبعد عام كامل من ذلك التاريخ عاد أليسون ليخوض ثاني مبارياته على «ماراكانا» والتي كانت أمام فلامنجو أيضا ولكن هذه المرة نجح انتر بورتو أليجري في الفوز بهدف نظيف والثأر لنفسه من هزيمة الموسم السابق.