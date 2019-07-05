شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام إيل ليماسوس في أولى ودياته بمعسكر قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق ايل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39، ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل ليماسوس 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم في معسكره الحالي بقبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.