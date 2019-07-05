كرنفال الشاطئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شباب لدى مشاركتهم خلال فعالية الشاطئ التي تنظم في درة العروس بجدة، بوجود أكبر حديقة مائية على البحر وألعاب كرنفالية شاطئية للأطفال والشباب والأسر. وتندرج الفعالية ضمن أهداف طموحة لإثراء الحياة العامة في المملكة.



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