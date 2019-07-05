سباق وتنافس بين النصر والاتحاد للظفر بكمارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

اشتد التنافس النصراوي الاتحادي حول كسب خدمات مهاجم القادسية هارون كمارا (19 عاما، مواليد)، والذي تبقت من عقده أربعة مواسم، للظفر به خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن إدارة القادسية تلقت عرضين رسميين من النصر والاتحاد، إذ فاق العرض النصراوي 20 مليون ريال، بينما لم يتجاوز العرض الاتحادي 11 مليون ريال، تسلم على أربع دفعات من غير نصيب اللاعب، وهو ما تم رفضه من إدارة القادسية رغم كل المحاولات الاتحادية، والإلحاح الكبير من إدارة الاتحاد في حسم الصفقة، بعد أن أبدى التشيلي خوسيه سييرا إعجابه بإمكانيات اللاعب وإمكانية الاستفادة من خدماته كمهاجم مواليد.

على صعيد متصل نفى مصدر قدساوي موثوق ـ رفض الإفصاح عن اسمه ـ ما تردد حول رفض إدارة القادسية وتعطيلها لصفقة انتقال كمارا للاتحاد، مشددا على أن النادي يبحث عن مصلحته ومصلحة اللاعب قبل كل شيء، مؤكدا أن من يستطيع تقديم المبلغ الموازي لإمكانات اللاعب لن يمانع النادي في إنهاء الصفقة معه، وأضاف أن علاقة النادي باللاعب جيدة، وأن كمارا لم يبد رغبته في الانتقال لناد محدد كما يشاع.