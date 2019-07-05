شكرا لقرائتكم صفحة الأهلى ترحب بالمالى أليو ديانج صفقة الأحمر الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى باللاعب المالى أليو ديانج عبر تويتر عقب توقيعه للأحمر 5 مواسم قادمة.

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالاهلى ، المتواجد حاليا في الجزائر، عن تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

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جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعى لاستفادة الأهلي من جهوده.

و كلف محمود الخطيب، رئيس الاهلى ، أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائرفي ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.