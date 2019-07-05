شكرا لقرائتكم استعدادا للزمالك.. الإسماعيلى يهزم منتخب الإسماعيلية 4 - 2 وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق الإسماعيلى على منتخب الإسماعيلية، بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد الإسماعيلية الفرعى.
ويستعد الاسماعيلى لملاقاة الزمالك عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية مع الاستعداد للموسم الجديد.
رباعية الدراويش حملت توقيع علاء عبد العظيم هدفين وهدف لكلا من وليد عطية ومحمود صلاح.
وحرص الجهاز الفنى للدراويش على اشراك مجموعة من اللاعبين الناشئين بجانب عدة عناصر من الخبرات للوقوف على مدى الانسجام والتناغم بينهم.
وكان الفريق قد خاض ودية أمس أمام القناة وانتهت بخسارته بنتيجة هدف دون رد من ركلة جزاء.
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