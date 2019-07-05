شكرا لقرائتكم صفقة القرن بالزمالك .. 4 جنسيات عربية تكشف اللغز وهؤلاء المرشحين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن صفقة القرن المنتظرة للقلعة البيضاء، لن تخرج عن 4 جنسيات عربية.

قال المصدر ، أن لاعب الزمالك الجديد المنتظر أن يكون صفقة القرن سيكون إماراتي أو سورى أو مغربى أو تونسى.

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ويعلن نادي الزمالك عن صفقة القرن خلال أيام قليلة وفقا لتأكيدات مسئولو القلعة البيضاء على مدار الساعات الأخيرة.

أضاف المصدر، أن صفقة القرن بنادي الزمالك، لن تخرج عن الرباعى الآتى وهم السورى عمر السوما مهاجم أهلى جدة السعودى والمغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى والتونسى يوسف المساكنى لاعب الدحيل القطرى والإماراتى عمر عبد الرحمن عمورى لاعب الهلال السعودى.

وكشف الخليج 365 فى وقت سابق أن لاعب صفقة القرن بالزمالك يحمل الجنسية العربية وأحد العناصر الأساسية فى تشكيلة منتخب بلاده الوطنى.