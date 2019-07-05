شكرا لقرائتكم 10 أيام تفصل إكرامى عن العودة من ألمانيا للانضمام لمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى إلى القاهرة قادماً من ألمانيا خلال أسبوع أو عشرة أيام بعدما خاض فترة تأهيل هناك بعدما أجري عملية جراحية في المانيا منذ اسبوعين لإزالة عظام زائدة في الركبة وأدى برنامج تأهيلي بالقاهرة قبل أن يعود إلى المانيا مؤخراً للخصوع لفحوصات هناك والإطمئنان على سير البرنامج التأهيلي بشكل جيد مُستغلاً .

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ويتخلّف شريف إكرامى عن السفر إلى أسبانيا مع بعثة الأهلى لإقامة معسكر إعداد هناك استعدادا لاستئناف الدورى عقب إنتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 مارس الجاري .

ومن المقرر أن يقضي شريف إكرامي أسبوع أو عشرة أيام في المانيا على أقصى تقدير يعوده بعدها الى القاهرة لأستكمال البرنامج التأهيلي من إصابة الركبة التى أجراها مؤخراً.