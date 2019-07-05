شكرا لقرائتكم ريمونتادا بطل قبرص تحرم الزمالك من أولى انتصاراته الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر الزمالك أولى مبارياته الودية فى المعسكر الخارجى المقام حاليا فى قبرص أمام فريق إيل ليماسوس بطل الكأس المحلى هناك، بعد انتهاء الودية بنتيجة 4/3 لصالح بطل قبرص.

وحقق الفريق القبرص ريمونتادا كبيرة بعد تحويل التأخر فى الشوط الأول بنتيجة 3/1 إلى فوز برباعية بتسجيل 3 أهداف خلال الشوط الثانى.

وتقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة 4 وتعادل فريق أيل في الدقيقة 9 بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

Advertisements

وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل ليماسوس 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء الشوط الأول في معظمه بسيطرة للزمالك وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان من محمد ابراهيم وأخري من حازم إمام ودفع خالد جلال المدير الفني للزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلا من أحمد مدبولي في الشوط الثاني.

كما دفع جلال بمحمد عنتر بدلا من أحمد سيد زيزو ويوسف أحمد حسن بدلا من عمر السعيد وإبراهيم حسن بدلا من حازم إمام كما شارك أيمن حفني في الدقيقة الـ 24 بدلا من محمد إبراهيم ودفع المدير الفني للزمالك أيضا باللاعب محمود الشحات بدلا من محمود عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم في معسكره الحالي بقبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.